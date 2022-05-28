Для деяких категорій населення в Україні заборонять стягнення прострочених боргів

Для частини українців прострочені борги перед банками перестануть бути головним болем хоча б на якийсь період. Які категорії можуть не боятися стягнення прострочених боргів

НБУ хоче заборонити стягнення прострочених боргів із військовослужбовців, представників інших військових формувань та їхніх сімей. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Відповідні поправки до закону “Про споживче кредитування” вже розроблено фахівцями НБУ та подано на розгляд парламентського Комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Верховної Ради. Причому Нацбанк переконливо просить нардепів дослухатися його рекомендацій.

Про це повідомила пресс-служба Нацбанку України.

Отже, НБУ пропонує заборонити стягнення боргів будь-яким способом із військовослужбовців та представників військових формувань, які зараз захищають Україну, а також підтримують у ній правопорядок.

Якщо поправки до закону ухвалять, кредиторам та колекторським компаніям буде заборонено звертатися до них за стягненням.

Під захист закону потраплять такі категорії людей:

військовослужбовці ЗСУ;

представники інших воєнізованих формувань;

представники правоохоронних органів;

члени сімей військовослужбовців та правоохоронців;

їхні спадкоємці та близькі родичі;

поручителі позичальників.

У них буде заборонено “вибивати” прострочені борги по телефону, при особистих зустрічах, під час відеопереговорів, а також у вигляді повідомлень, надісланих через засоби телекомунікації.

НБУ пропонує запровадити цю заборону на весь період дії воєнного стану, а також ще на півроку після його завершення.

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