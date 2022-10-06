Діти українських військових зможуть безплатно навчатись IT у приватних школах: як подати заявку і де пройти навчання

Діти українських військових, які на фронтах відбивають навалу російських окупантів, можуть здобути безплатно якісну освіту у приватних школах із поглибленим вивченням IT-спеціальностей
Як подати заявку і де можна пройти навчання NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.
Новий проект дозволяє дітям захисників України, які героїчно відбивають повномасштабну військову агресію РФ проти нашої країни, пройти навчання очно в освітніх закладах мережі шкіл у різних містах IT Step School. На це виділяється 15 мільйонів гривень.
Де школи та скільки учнів можуть взяти на навчання у рамках проекту
Пройти безплатне навчання зможуть близько 130 дітей у 12 містах України, де розташовані філії цієї Комп’ютерної Академії. Це:
- Київ,
- Львів,
- Івано-Франківськ,
- Луцьк,
- Одеса,
- Дніпро,
- Рівне,
- Полтава,
- Житомир,
- Кривий Ріг,
- Запоріжжя,
- Кременчук.
Як проходитиме навчання
Як звертають увагу на Facebook-сторінці Комп’ютерної Академії IT Step School, навчання проходитиме офлайн.
“Безпека наших дітей – це найважливіший аспект сьогодення. В наших філіях облаштовані бомбосховища зі всім необхідним, щоб не тільки не приривати навчання, а й перебувати в комфортних умовах під час тривог”, – йдеться у повідомленні.
Нині здебільшого навчальна програма школи доступна для учнів 5-11 класів, проте у деяких закладах мережі вже діє програма для початкових класів.
Навчання проходитиме з поглибленим вивченням IT-спеціальностей, а також таких іноземних мов: англійська та ще на вибір китайська, іспанська, німецька, польська та французька.
Крім того, у цих школах обов’язковим моментом навчання психологічний комфорт дітей.
Як стати учасником програми
Усього передбачено проведення 3 етапів відкритого конкурсного відбору.
Щоб взяти участь у першому етапі безплатного навчання, слід заповнити реєстраційну форму, перейшовши за посиланням https://kiev.itstep.org/application-form, а також залишити свої дані. Зробити це потрібно до 17 жовтня.
Етапи відбору:
1. Заповнення стартової форми до 17 жовтня.
2. Проходження онлайн-співбесіди до 26 жовтня.
3. Оголошення списку учнів, які розпочнуть навчання у школі з 7 листопада цього року.
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