Діти українських військових зможуть безплатно навчатись IT у приватних школах: як подати заявку і де пройти навчання

Діти українських військових, які на фронтах відбивають навалу російських окупантів, можуть здобути безплатно якісну освіту у приватних школах із поглибленим вивченням IT-спеціальностей

Як подати заявку і де можна пройти навчання NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Новий проект дозволяє дітям захисників України, які героїчно відбивають повномасштабну військову агресію РФ проти нашої країни, пройти навчання очно в освітніх закладах мережі шкіл у різних містах IT Step School. На це виділяється 15 мільйонів гривень.

Де школи та скільки учнів можуть взяти на навчання у рамках проекту

Пройти безплатне навчання зможуть близько 130 дітей у 12 містах України, де розташовані філії цієї Комп’ютерної Академії. Це:

Київ,

Львів,

Івано-Франківськ,

Луцьк,

Одеса,

Дніпро,

Рівне,

Полтава,

Житомир,

Кривий Ріг,

Запоріжжя,

Кременчук.

Як проходитиме навчання

Як звертають увагу на Facebook-сторінці Комп’ютерної Академії IT Step School, навчання проходитиме офлайн.

“Безпека наших дітей – це найважливіший аспект сьогодення. В наших філіях облаштовані бомбосховища зі всім необхідним, щоб не тільки не приривати навчання, а й перебувати в комфортних умовах під час тривог”, – йдеться у повідомленні.

Нині здебільшого навчальна програма школи доступна для учнів 5-11 класів, проте у деяких закладах мережі вже діє програма для початкових класів.

Навчання проходитиме з поглибленим вивченням IT-спеціальностей, а також таких іноземних мов: англійська та ще на вибір китайська, іспанська, німецька, польська та французька.

Крім того, у цих школах обов’язковим моментом навчання психологічний комфорт дітей.

Як стати учасником програми

Усього передбачено проведення 3 етапів відкритого конкурсного відбору.

Щоб взяти участь у першому етапі безплатного навчання, слід заповнити реєстраційну форму, перейшовши за посиланням https://kiev.itstep.org/application-form, а також залишити свої дані. Зробити це потрібно до 17 жовтня.

Етапи відбору:

1. Заповнення стартової форми до 17 жовтня.

2. Проходження онлайн-співбесіди до 26 жовтня.

3. Оголошення списку учнів, які розпочнуть навчання у школі з 7 листопада цього року.

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