Деякі школи в Україні переходять на дистанційне навчання з 24 січня

В Україні вже з понеділка, 24 січня, деякі школи переходять на дистанційне навчання

Запроваджують його не лише в загальноосвітніх школах, гімназіях і ліцеях, а й у школах, де проводяться позакласні заняття. При цьому всі дошкільні освітні заклади працюватимуть у звичайному режимі.

Перехід на навчання онлайн пов’язаний зі сплеском захворювання на коронавірус, а також з поширенням інших сезонних захворювань – зокрема, грипу.

Рішення про перехід школярів на дистанційне навчання вже ухвалила влада у багатьох регіонах країни. Наразі вирішили перевести дітей на двотижневе дистанційне навчання. А далі – як буде складатися епідемічна ситуація у регіоні та загалом по країні. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Ужгород

У столиці Закарпаття школи переходять на дистанційне навчання з 24 січня до 7 лютого. Крім загальноосвітніх, карантин запроваджують також у художніх та спортивних школах. Дитсадки будуть працювати як завжди.

Львів

У Львові також школярів на два тижні переводять на дистанційку. Щоправда, онлайн навчатимуться лише учні 5-11 класів. Остаточне рішення щодо молодших класів прийматиметься в понеділок, 24 січня. Заклади позашкільної форми навчання також не прийматимуть учнів.

Чернівецька область

На Буковині переходять на дистанційне навчання не лише школи в обласному центрі, а й в усій області. Навчатимуться онлайн з 24 січня по 7 лютого.

Суми

У Сумах також на дистанційне навчання відправляють лише учнів 5-11 класів. Молодша школа поки що навчатиметься у звичайному режимі. Попередньо, заняття онлайн триватимуть два тижні.

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