Деякі переселенці отримуватимуть державну допомогу після війни: коли потрібно подати заявку

Внутрішньо переміщені особи будуть позбавлені державної допомоги на проживання, щойно повернуться до себе додому. Водночас, деякі переселенці зможуть отримувати державну допомогу після війни

Ці умови передбачені постановою Кабміну №476 від 19 квітня 2022 року. Ця постанова, зокрема, виділяє умови, за яких за переселенцем зберігається право на отримання допомоги на проживання. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У міру того, як лінія фронту відсувається на схід, дедалі більше українців прагнуть повернутися до рідних стін. Люди повертаються туди, де мешкали до початку воєнних дій. Щоправда, вони позбавляються статусу ВПО (внутрішньо переміщеної особи) і, відповідно, позбавляються щомісячної допомоги на проживання для переселенців. Нагадаємо, що розмір цієї допомоги становить 3000 гривень для інвалідів і дітей та 2000 – для дорослих.

Але при цьому Кабмін усе ж вирішив зберегти виплату щомісячної допомоги на проживання для однієї групи переселенців, які повернулися до рідних місць. Йдеться людей, чиє житло виявилося непридатним для проживання. Воно або знищене повністю, або сильно пошкоджене внаслідок воєнних дій.

При цьому є ще одна умова для отримання такої виплати. Переселенець повинен подати заявку на компенсацію за зруйноване житло будь-яким із можливих способів. Зокрема – через портал державних послуг “Дія”.

Водночас в уряді нагадують, що всі ВПО, які повернулися до рідних місць, зобов’язані повідомити про це владу. Вони повинні це зробити або на місці свого тимчасового перебування не пізніше ніж за 3 дні до від’їзду, або протягом 3 днів після прибуття додому.

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