Держбанки Приватбанк, Ощадбанк та Укргазбанк 24 грудня почали нараховувати гроші за програмою єПідтримка, яка передбачає виплату по тисячі за вакцинацію від коронавірусу

Як повідомляється на Урядовому порталі, вже понад 3,6 мільйона людей відкрили спецрахунки в цих банках. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Факти.

Першими виплати тисячі гривень за вакцинацію за програмою єПідтримка почали Монобанк та Альфа-банк. Вони у тестовому режимі почали виплачувати гроші 16 грудня.

Офіційний старт програми єПідтримка в Україні розпочався 19 грудня.

Згідно з ініціативою, гроші нараховують на спеціальні віртуальні карти – готівкою отримати фінанси не можна.

Загалом такі карти можна оформити у шести банках: Монобанку, Альфа-банку, Приватбанку, Ощадбанку, Укргазбанку та А-банку.

Серед послуг, які можна отримати за гроші за програмою:

подорож Україною поїздом або літаком;

квиток у кіно, театр, музей, виставковий центр, концертний зал;

абонемент у спортзал, фітнес-центр;

книги.

При цьому людям, старшим за 60 років, можна буде витратити ці виплати також на ліки та інші соцпотреби, повний список яких Кабмін обіцяє уточнити пізніше.

Цю опцію активують у січні 2022 року.

Тисячу за вакцинацію можна буде витратити на ліки

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