Державний Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток – названа дата

Державний Ощадбанк у зв’язку з воєнним станом продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії платіжних карток, у тому числі для ВПО. Стала відома дата

Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року.

Про це повідомляє НСН з посиланням на дані прес-службу банку.

“Звертатись до відділень банку для перевипуску картки чи обміну її на нову не потрібно”, – йдеться в повідомленні

Картки у разі закінчення терміну дії продовжать повноцінно працювати: можна розраховуватись ними в торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо, додали в прес-службі.

Державний Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток

Як відомо, кількість активних платіжних карток в Україні за I квартал зросла на 2% до 47,2 млн.

Як ми повідомляли раніше, тарифи на газ в Україні влітку не змінюватимуться, адже на них і надалі діятиме мораторій.

Так, згідно із законодавством України, у період військового стану та протягом 6 місяців після його скасування тарифи на газ, тепло та гарячу воду не підлягають підвищенню.

На сьогодні більшість українців одержують газ від Нафтогазу – 98% споживачів. Тариф на газ держкомпанія встановила на рівні 7,69 грн. за кубометр.

Також відомо, що в інших компаніях ціни на газ для населення коливаються від 7,7 до 9,99 грн./кубометр

Крім того, Нафтогаз ще у квітні оголосив про продовження тарифу «Фіксований». Таким чином, ціна 7,96 гривні за кубометр діятиме щонайменше до 1 травня 2024 року.

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