Напередодні зимових свят держава витратила мільйони гривень на тематичні товари та послуги. Закупівлі традиційно проводили через систему Prozorro

Про це детальніше розповіли експерти торговельного майданчика Zakupki.Prom. Що саме в Україні закуповували у 2021 році та скільки на це потратили грошей NNS дізнався з повідомлення на сайті 24канал.

Скільки витрачали на ялинки

Загалом у 2021 році в системі Prozorro оголосили близько 100 конкурентних закупівель ялинок, а також послуг, пов’язаних з їхнім встановленням. Мовиться про закупівлі, в яких передбачене проведення аукціону на зниження ціни.

Святкове дерево у Рівному виявилася однією із найдорожчих. Вона обійшлася місту аж у 3 мільйони гривень.

У Запоріжжі замовили написання сценарію для церемонії відкриття ялинки. Бюджет закупівлі склав 5 тисяч гривень,

Багато закупівель стосувалися послуг з охорони новорічної ялинки. У Львові на це виділили 61 тисячу гривень.

А от на демонтаж ялинок в різних частинах Маріуполя спрямують 110 тисяч гривень. Ця закупівля ще триває.

Новорічні подарунки та ілюмінація

Перед новорічними та різдвяними святами активно скупляли подарункові набори із солодощами. Загалом таких закупівель було приблизно 800. Їхня загальна очікувана вартість сягає близько 200 – 250 мільйонів гривень. В Управлінні освіти Сєвєродонецька про закупівлю оголосили дуже заздалегідь – на початку липня.

Крім цього, у 2021 році провели близько 100 конкурентних закупівель святкових ілюмінацій та супутніх послуг. Обійшлося все це приблизно у 110 мільйонів. Цікаво ще й те, що майже половину цієї суми закладено на закупівлю ілюмінацій для того, щоб прикрасити Дніпро.

Інші закупівлі, пов’язані зі святами

Управління Миколаївської міської ради уклало договір на майже 300 тисяч гривень з переможцем мистецького конкурсу на проведення заходу “Миколаїв на святковій хвилі”.

У Київському центрі комплексної реабілітації “Трамплін” замовили 112 фруктових наборів. А в Енергодарі до дня Святого Миколая запускали феєрверки, які запили також через Prozorro.

Маріупольська міська рада замовила святкове відео, тривалістю 3,5 хвилини. Мовилося про зйомку на 7-8 локаціях міста, зокрема – з аерозйомкою.

Головні новорічні ялинки міст України: яскрава фотопідбірка