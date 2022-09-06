Деяким українцям зарахують умовний страховий стаж: що це означає і як вплине на пенсію

Для того, щоби вийти на пенсію у 60 років, треба мати необхідну кількість років страхового стажу. Щороку тривалість необхідного страхового стажу приростає на один рік, аж доки не досягне 35 років у 2028 році. Деякі українці не змогли заробити мінімальний стаж для пенсії, тому їм нарахують умовний страховий стаж. Як це вплине на пенсію

Багато підприємців не змогли заробити навіть мінімального стажу для виходу на пенсію. Проте їм зарахують умовний страховий стаж, який дасть їм змогу вийти на пенсію вчасно, але вона буде мінімальною.

Що таке умовний страховий стаж, як його збільшити, та як ФОПам заробити пенсію, більшу за мінімальну, розповів експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Що таке страховий стаж?

Страховий стаж – це період трудової діяльності громадянина, упродовж якого ним або за ного сплачувались страхові внески до Пенсійного фонду. В ідеалі страховий стаж має дорівнювати усій тривалості трудової діяльності людини. Але так є далеко не в усіх, тому що багато людей або працюють нелегально, або не сплачують за себе страхові внески повністю. Зокрема, це стосується підприємців. Адже багато хто з ФОПів перебуває на спрощеній системі оподаткування.

Чому підприємцям може забракнути страхового стажу, навіть якщо вони регулярно платили страхові внески?

Стаж роботи підприємців до 2004 року рахується так само, як і звичайний стаж – на підставі паперових документів. А з 2004 року його рахують відповідно до даних про сплату страхових внесків. І саме в цьому періоді виникають труднощі з підрахунком страхового стажу. Адже для того, аби зарахували повний місяць стажу треба сплатити за цей місяць хоча б мінімальну суму страхового внеску.

Зараз розмір мінімального щомісячного ЄСВ становить 22% від мінімальної зарплати. Тобто наразі він дорівнює 1430 грн. Отже, якщо підприємець сплачував упродовж поточного року суми, менші за 1430 грн, то йому порахують страховий стаж пропорційно сплаченим сумам. Тобто, якщо він сплатив лише половину необхідної суми, то зарахують до стажу лише пів року. Якщо сплатив чверть того, що треба було, то зарахують лише 3 місяці. Через це підприємці можуть не накопичити страхового стажу для виходу на пенсію.

Аби дати змогу ФОПам вчасно вийти на пенсію, ввели поняття умовного страхового стажу

У 2018 році був прийнятий такий порядок підрахунку страхового стажу:

з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, на підставі довідки про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності (без підтвердження сплати внесків);

з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 страховий стаж рахується за всіма місяцями, коли із заробітку ФОПа платились страхові внески – незалежно від їхньої суми.

Тобто, якщо ФОП працював і страхові внески платив, але вони були меншими за мінімальний ЄСВ, то все одно цей період йому умовно зарахують – задля того, щоб накопичити необхідний страховий стаж для призначення пенсії.

Але для обчислення пенсії все-таки беруть не умовний стаж, а той, який реально вдалося заробити, сплачуючи страхові внески. Через це зазвичай у ФОПів виходить мізерна пенсія.

Як можна зробити майбутню пенсію вищою?

Тут ФОПам (і не лише їм) став би в нагоді законопроект №7649, який вже зареєстрований у Верховній Раді. Якщо його ухвалять, то українці зможуть самостійно сплачувати страхові внески до Пенсійного фонду. Тобто, людина упродовж свого трудового життя зможе не лише контролювати свій страховий стаж, але й збільшувати його, а заодно і збільшувати розмір майбутньої пенсії. Адже, чим більшу суму ЄСВ сплатить майбутній пенсіонер, тим більше він згодом отримуватиме із солідарної пенсійної системи.

У Пенсійному фонді пояснили, кому і в яких випадках не зарахують страховий стаж