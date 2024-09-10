У 2024 році в Україні були запроваджені зміни до законодавства, відповідно до яких чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі паспорт громадянина України, а також ВОД. Кому треба замінити військово-обліковий документ.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на 24 канал.

Варто зауважити, що зміни були запроваджені постановою від 16 травня 2024 року № 559 “Про затвердження Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів і форми такого документа”.

Які бувають види ВОД

Наразі в Україні є декілька видів військово-облікового документа:

приписне (для неповнолітніх, які стали на облік, але ще не є військовозобов’язаними);

військовий квиток;

тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

посвідчення офіцера запасу;

військово-обліковий документ на бланку нового зразка;

електронний військово-обліковий документ (у застосунку “Резерв+”).

Деяким українцям треба замінити військово-обліковий документ — подробиці

Хто має отримати новий військово-обліковий документ

Відповідно до вищезгаданої постанови, всі військово-облікові документи, які були оформлені раніше, вважаються чинними до видачі документа нового зразка.

Проте, все ж існують випадки, коли новий документ отримати потрібно:

після взяття особи на військовий облік як призовника, військовозобов’язаного або резервіста;

якщо призовник, який перебував на військовому обліку до 18 травня 2024 року, не отримував військово-облікового документа;

у разі зміни категорії щодо військового обов’язку;

у разі відсутності місця для внесення змін в наявному документі;

якщо відомості у ВОД не відповідають інформації, яка є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

у разі втрати (зіпсування) документа;

якщо є бажання змінити військово-обліковий документ старого зразка на новий.

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