Деякі українці можуть отримати 10 000 гривень у Дії – на кого розрахована допомога

Українці можуть отримати новий вид допомоги. Хто може отримати 10 000 гривень у Дії розповідає НСН



Виплати розраховані на тих громадян, які втратили можливість працювати.

Це стосується тих українців, що вимушено перебувають на окупованих територіях, а також внутрішньо переміщені особи. Вони зможуть отримати допомогу у 10 000 гривень.

Якщо бути точнішим, то максимальний розмір допомоги становить 9 750 гривень на місяць. Виплати будуть залежати від тривалості минулої роботи та розміру заробітної плати.

Для початку вам необхідно отримати статус безробітного. Це можна зробити за допомогою державного порталу «Дія» або електронним сервісом Державної служби зайнятості України.

Безробітні українці можуть отримати допомогу 10 000 гривень у Дії

Вам лише знадобиться завантажити бланки, заповнити їх, сфотографувати та відправити в електронному форматі до Державної служби зайнятості. Через «Дію» алгоритм наступний:

заповнити та підписати заяву;

згенерувати картку “єПідтримка” або вказати її реквізити, якщо ви оформили цю картку раніше;

подати до центру зайнятості заяву з проханням надати статус безробітного та призначити виплати.

Якщо ви подаєте документи онлайн, то протягом 30 днів з моменту скасування воєнного стану потрібно буде особисто відвідати Державну службу зайнятості та надати всі необхідні документи до органу, в якому ви зареєстровані.

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