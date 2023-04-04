Деякі українці мають право на доплати до пенсії – хто може отримати 230 грн додатково

В Україні дружини та чоловіки померлих учасників бойових дій мають право на доплати до пенсії. Доплата становить 10% від мінімальної пенсії

Доплата до пенсії становить 10% від мінімальної пенсії, тобто 230,4 грн. у 2023 році (мінімальна пенсія – 2304 грн.).

Такі правила передбачені законом “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, пише профільне видання “На пенсії”, повідомляє НСН.

До редакції звернулася мешканка Харкова з проханням роз’яснити, у яких випадках можна отримати доплату.

“Я – вдова учасника бойових дій (локальні війни), інваліда 1-ї групи загального захворювання. Прочитала в газеті про те, що подружжя померлих учасників бойових дій та учасників війни, яким було встановлено інвалідність, отримують доплату до пенсії – 10% від мінімальної “Чи маю я право на таку доплату? У соціальному захисті мені відмовили”, – написала жінка.

Деякі українці мають право на доплати до пенсії

Юристи проєкту пояснили, що дружинам та чоловікам померлих учасників бойових дій, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, пенсії підвищуються на 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Ця сума дорівнює мінімальній пенсії.

Важливо, що доплати можуть отримати лише ті подружжя загиблих ветеранів, які не укладали шлюбу з третіми особами. Крім того, звертатися за призначенням доплати потрібно не в соціальний захист, а до Пенсійного фонду.

Як відомо, в Україні пенсії з 1 квітня перерахували автоматично тим, хто продовжив працювати на заслуженому відпочинку. Виплати перерахують із квітня, проте з урахуванням доплати платитимуть заднім числом із наступних місяців.

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