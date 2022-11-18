Деякі педагоги в Україні при виході на пенсію можуть розраховувати одразу на 10 місячних виплат – ПФУ

Деякі педагоги в Україні, виходячи на пенсію, можуть розраховувати на виплату 10 місячних виплат відразу. Хто саме може отримати гроші роз’яснили у ПФУ

У прес-службі ПФУ розповіли, кого із громадян це стосується, повідомляє NNS

“Чому я, вийшовши на пенсію у 2021 році з педагогічним стажем 50 років, не отримала додаткових 10 окладів? Чи можу я отримати 10 пенсій, які надають після виходу на пенсію, якщо мені їх не нарахували?”, – поцікавилася мешканка Вінницької області.

Деякі педагоги в Україні при виході на пенсію можуть отримати 10 окладів одразу

У ПФУ роз’яснили, що право на виплату грошової допомоги у розмірі 10 місячних пенсій станом на день її призначення мають, зокрема, жінки, які на день досягнення пенсійного віку працювали в установах освіти державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років та страхового стажу 30 років на таких посадах.

Якщо до цього вони не отримували жодної іншої пенсії, то за необхідного стажу такі жінки мають право отримати одноразово 10 місячних пенсій. У чоловіків таке право також є, але для цього їхній страховий стаж має становити не менше ніж 35 років.

Для отримання виплат потрібно написати заяву до Пенсійного фонду.

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