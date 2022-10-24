Деякі категорії військовозобов’язаних можуть виїхати за кордон із жовтня – перелік осіб розширено

У жовтні Кабмін вкотре розширив перелік осіб, яким дозволено виїхати за кордон під час воєнного стану. Хто і за якої умови може залишати Україну

З 13 жовтня виїжджати з України можуть військовозобов’язані чоловіки, що належать до авіаційної галузі. Нещодавно виїзд дозволили також чоловікам-вихователям, залізничникам, спортсменам та тренерам.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Починаючи з 13 жовтня, з України можуть виїхати військовозобов’язані чоловіки, які:

належать до авіаційного персоналу;

державні інспектори з авіаційного нагляду;

уповноважені на проведення перевірок Державіаслужби;

працівники Державного авіаційного підприємства “Україна”.

Щоб перетнути кордон, при собі потрібно мати документ, що засвідчує особу, а також документ, що підтверджує мету виїзду (виконання службових обов’язків аб тренажерна підготовка) за кордоном.

Громадяни України з переліку авіаційного персоналу, які працюють у суб’єкта авіаційної діяльності (резидента) повинні мати при собі:

засвідчену суб’єктом авіаційної діяльності (резидентом) копію укладеного трудового договору (контракту) або укладений договір на проходження тренажерної підготовки між суб’єктом авіаційної діяльності або особою авіаційного персоналу та організацією, що розміщується за межами України;

підтвердження, надане Державіаслужбою, що особа належить до авіаційного персоналу та має відповідне свідоцтво (посвідчення);

наказ суб’єкта авіаційної діяльності про відрядження особи за кордон;

Громадяни України з числа авіаційного персоналу, що працює або має намір працевлаштуватися у суб’єкта авіаційної діяльності (нерезидента) повинні надати:

копію укладеного трудового договору (контракту) із суб’єктом авіаційної діяльності (нерезидентом) або лист від нього про намір укласти трудовий договір (контракт) або копію укладеного договору на проходження тренажерної підготовки між особою авіаційного персоналу та організацією, що розміщується за межами України;

підтвердження, надане Державіаслужбою, що особа належить до авіаційного персоналу та має відповідне свідоцтво (посвідчення);

підтвердження, надане Державіаслужбою, що особа належить до авіаційного персоналу та має відповідне свідоцтво (посвідчення); військово-облікові документи з відповідними відмітками районного (об’єднаного районного), міського (районного у містах, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (дозвіл на виїзд з місця проживання);

Державні інспектори з авіаційного нагляду або особи, уповноважені на проведення перевірок мають надати працівникам Держприкордонслужби наказ Державіаслужби про відрядження за кордон, тоді як працівники Державного авіаційного підприємства “Україна” – наказ підприємства про відрядження працівника за кордон.

Термін перебування за кордоном обмежується такими обставинами:

дією трудового договору або договору про проходження тренажерної підготовки – для авіаційного персоналу, який працює чи має намір працевлаштуватись у суб’єкта авіаційної діяльності (нерезидента);

періодом відрядження – для решти категорій осіб (авіаційний персонал, що працює у суб’єкта авіаційної діяльності (резидента), державні інспектори з авіаційного нагляду та особи, уповноважені на проведення перевірок).

Для однієї з категорій військовозобов’язаних спрощено умови виїзду за кордон