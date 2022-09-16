Де в Україні чекати на потепління – прогноз погоди на вихідні

В Україну прийшло потепління. У деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів – прогноз погоди на 17-18 вересня

В суботу, 17 вересня в Україні переважатиме тепла але волога погода.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. Про це NNS дізнався з повідомлення на

З її слів, завтра суха погода переважатиме на Волині та Рівненщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму.

На решті нашої території в суботу – періодично невеликий або помірний дощ.

Найтепліше буде у південній частині, +24…+29 градусів.

В західних областях у суботу очікується +14…+18 градусів.

У північних областях стовпчики термометрів покажуть +15…+18 градусів.

В центральних областях +14…+19 градусів, на Полтавщині та у Дніпрі з районами +16…+21 градусів.

У східних областях завтра очікується +20…+24 градуси.

У південній частині +23…+29 градусів, в Криму до +30 градусів.

«У неділю, 18-го вересня, в Україні скрізь – сильний штормовий південний вітер», – попередила синоптикиня.

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