Де українці зможуть безоплатно обміняти лампи розжарювання на світлодіодні

З січня в Україні стартує програма, за якою громадяни від 18 років зможуть у відділеннях Укрпошти обміняти лампи розжарювання на світлодіодні. Як зареєструватися для участі в програмі

З 1 січня, у рамках державної програми із безплатної заміни населенню 50 мільйонів застарілих ламп розжарювання на нові світлодіодні, одна особа зможе обміняти п’ять лампочок.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко під час інформаційного телемарафону.

Лапочки можна буде отримати у відділеннях “Укрпошти”. Зареєструватися на програму можна буде через “Дію”. Про це розповідає НСН

“Програма буде стартувати з нового року. Це означає, що люди віком від 18 років можуть прийти до “Укрпошти” або залишити свою заявку спочатку на порталі “Дія”, а потім прийти до відділення “Укрпошти””, – сказала перший віцепрем’єр-міністр.

У відділеннях Укрпошти українці зможуть обміняти старі лампи на світлодіодні

Юлія Свириденко також зауважила, що кожен українець зможе обміняти п’ять лампочок.

“Одна людина може замінити п’ять таких лампочок”, – додала вона..

За словами чиновниці, програма матиме достатні часові рамки, щоб кожен бажаючий зміг поміняти лампочки.

“Ми зробимо програму достатньо довгою, щоб всі громадяни України, які мають бажання замінити ці лампочки, могли реалізувати цю можливість. Точно січень, лютий, березень”, – сказала Свириденко.

Як відомо, Європейський Союз збирається профінансувати придбання близько 33 млн світлодіодних лампочок для України.

50 мільйонів лампочок заощадить 1 ГВт — річний обсяг виробництва атомної електростанції.

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