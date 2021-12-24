В Україні вже найближчим часом цукерки стануть великим дефіцитом. А якщо десь і можна буде їх купити, то лише втридорога. Підприємства кондитерської галузі заявляють про зупинення або обмеження виробництва

Виробництво цукерок та інших солодощів опинилося під загрозою краху через щоденне зростання цін на газ. Про це розповів президент асоціації “Укркондпром” Олександр Балдинюк.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Ціна на газ, виставлена на біржі 22 грудня, пролунала вироком для підприємств кондитерської галузі, каже Балдинюк. Кондитери і з колишніми цінами не знали, як упоратися, проте 73 тисячі гривень за тисячу кубометрів, виставлені на біржі 22 грудня, не залишили їм вибору: підприємства треба зупиняти.

“Кондитерські підприємства вже кілька місяців балансували на межі рентабельності через надвисокі ціни на газ та зростання вартості всіх інших складових собівартості продукції. Адже вартість газу цього року зростала щомісяця”, – розповів президент асоціації.

Ціна на газ зростає цього року, як дріжджове тісто для солодких булочок. Так, у січні цього року тисяча кубометрів газу коштувала 5,9 тисячі гривень. А вже у листопаді його вартість зросла до 40 тисяч, що вибило із зони рентабельності відразу багато кондитерських підприємств. Ну, а ціна в 73 тисячі розставила крапки над “і” для тих, хто ще терзався сумнівами: згортати виробництво чи почекати?

“При вартості газу для виробничих потреб у 73 тис. грн. за тисячу кубометрів кондитерським компаніям простіше взагалі згорнути виробництво, адже за такої собівартості продукція не буде потрібна ні на внутрішньому, ні на зовнішніх ринках”, – дсумував Олександр Балдинюк.

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