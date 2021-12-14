З 10 грудня в Україні почав діяти закон щодо обмеження обігу пластикових пакетів. Першим кроком для його реалізації стало запровадження плати за пластикові пакети. Які найдешевші ціни на пластикові пакети в торговельних мережах.

Проте відповідної постанови уряду, якою встановлювались би ціни на пластикові пакети, поки що немає. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Відтепер у магазинах можуть безкоштовно надавати пакети лише для упаковки риби, м’яса, льоду та сипких продуктів. Решта пластикових пакетів, у тому числі і зовсім тонкі (одноразові), повинні продаватися за гроші.

Ще у вересні було розроблено проект урядової постанови, якою були встановлені ціни на великі пакети завтовшки від 50 мкм.

без ручок та бічних складок – від 2 гривень;

з ручками та без бічних складок – від 2,5 гривні;

без ручок та з бічними складками – від 2,5 гривні;

з ручками та бічними складками – від 3 гривень.

Проте цей проект досі не затверджено. Втім, великі пакети, які можна використовувати неодноразово, і раніше продавалися в магазинах за гроші. А ось що стосується тонких одноразових пакетів, то взагалі жодної певності щодо них поки немає.

Натомість є штрафи, які обіцяють застосовувати до магазинів, які відпускають покупцям пакети безкоштовно. Штраф становитиме від 1700 до 3400 гривень, а за повторне вчинення такого порушення протягом трьох років його сума зросте від 3400 до 8500 гривень.

Тому з 10 грудня кожен магазин сам встановив собі ціну на надтонкі пакети. Вийшов повний різнобій. Ціни на тонкі одноразові пластикові пакети коливаються від 1 копійки до 2,5 гривні.

Наприклад, у мережі VARUS просять за пакети символічною 1 копійкою.

В АТБ тонкі одноразові пакети йдуть по 9 копійок (без ручок) та по 12 (з ручками).

При цьому у Запоріжжі на місцевому ресурсі опублікували зовсім іншу ціну в АТБ. Там просять за пакети цілих 2,5 гривні.

А от у “Новусі” за пакети з ручками та без ручок доведеться віддати відповідно по 10 та по 50 копійок.

В “Ашані” за пакет просять по 6 копійок.

У супермаркетах мережі “Рукавичка” ціни на пластикові пакети – по 10 копійок. А в мережі “Наш край” – 25 копійок. А от у “Метро” за тоненький пакет доведеться викласти 1,5 гривні.

Через відсутність ухвали бізнес не знає, чи можна поки що не продавати надтонкі пакети, а давати покупцям безоплатно. Тому продавці про всяк випадок призначили ціну на всі – хто будь що.

При цьому Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) звернулася за роз’ясненнями до Кабміну. У заяві, зокрема, йдеться, що при обговоренні деталей законопроекту йшлося лише про міцні пакети з товщиною стінки понад 50 мкм. Однак, якщо заборона стосуватиметься і тонких пакетів, то продавці не уявляють, як можна буде реалізовувати багато товарів, а також, як здійснювати продаж цих пакетів.