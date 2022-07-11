Ціни на м’ясо, овочі та молоко зміняться до кінця літа: які продукти подешевшають в Україні

На фоні війни ціни на багато продуктів в Україні цього літа вищі, ніж у попередні роки. Однак не все так критично. Які продукти подешевшають

Ціни на овочі поступово знижуються у міру надходження нового врожаю. М’ясо та молочні продукти до кінця літа, принаймні, дорожчатимуть більше не будуть. Такий прогноз зробив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За словами експерта, овочі – це сезонний продукт, ціна на які зазвичай зменшується у міру надходження нового врожаю. Фермери вже збирають урожай у тих регіонах України, які не окуповані. Порівнювати обсяги з довоєнним рівнем не можна, але навіть на фоні усіх цих обставин овочі з відкритого ґрунту знизяться в ціні та будуть доступними для громадян.

Ціни на молочні продукти в червні стабілізувалися і найближчі пару тижнів залишаться незмінними. Хоча у світі спостерігається зростання цін на молоко за рахунок підвищення цін на корми та енергоресурси. В Україні низькі ціни на зернові культури через їхню надмірну пропозицію стримують зростання собівартості виробництва молока.

З цінами не м’ясо не все однозначно. Щодо яловичини, то м’ясопереробні комплекси її зараз майже не купують, бо на ринку цього м’яса надлишок. Яловичина є найбільш експортоорієнтованим продуктом, який майже не торгується за кордоном через блокування портів. Цілком ймовірно, що найближчим часом яловичина в Україні подешевшає на 2%-3%.

Промислова пропозиція свинини у свою чергу скоротилася через вибуття з ринку виробників східного та південного регіону. Це своє чергу вплинуло на стрибок цін. До осені вартість свинини вагатися не повинна. Те саме стосується і курятини. Низькі ціни на зернові культури стримують подальше зростання цін на м’ясо.

Як в Україні зміняться ціни на основні продукти харчування — прогноз