Ціни на цитрусові в Україні перед Новим роком змінилися

В Україні на Новий рік змінилися ціни на цитрусові. Попри прогнози, що перед святами абсолютно все дорожчатиме, вартість цитрусових знизилася. Очевидно, що постачальники завезли їх багато

У грудні найбільше впали ціни на апельсини. У середньому за кілограм цих плодів у торговельній мережі тепер просять на 8,47 гривні менше. Ще в листопаді кілограм апельсинів коштував у середньому 41,4 гривні, а вже у грудні він знизився у ціні до 32,93 гривні. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Впали також ціни на апельсини преміум. У листопаді вони йшли за 51,75 гривні, а тепер за 48,25.

Відчутно втратили в ціні і мандарини. Наразі їх продають за 31,29, тоді як минулого місяця середня ціна на цитрусові цього виду становила 37,93. Таким чином вони подешевшали на 6,64 гривні.

А ось мандарини сорту Клементин, навпаки, стали трохи дорожчими. У листопаді їх продавали по 63,34 гривні за кілограм, а тепер просять 67,25. Приріст ціни становить 3,91 гривні.

Натомість лимони радують українських покупців. Вони подешевшали майже на 6 гривень. У листопаді середня ціна одного кілограма лимонів становила 33,67 гривні, а у грудні їхня вартість знизилася до 27,72 гривні.

До речі, як свідчить статистика, українці почали вживати більше цитрусових. Так, за минулі 5 років Україна стала імпортувати у півтора рази більше цих фруктів. У структурі споживання цитрусових українцями перше місце посідають мандарини. На них припадає 43% всього імпорту цих фруктів. На другому місці – апельсини, що займають 26%. Третю позицію з 18% посіли лимони, ще 10% посідають грейпфрути. 1%, що залишився, припав на лайм.

Очевидно, високе споживання цитрусових частково пов’язане зі зростанням цін на вітчизняні фрукти – яблука, груші, персики, які вже нерідко перевершують ціну на заморський цитрус.

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