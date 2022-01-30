Ціна на гречку може сягнути 80 гривень: чому зросте вартість крупи

Незважаючи на добрий урожай минулого року, ціна на гречку може сягнути цьогоріч 80 гривень. Вартість популярної крупи зросте до такої позначки, якщо запровадять заборону на її імпорт

Про те, чому вартість гречки зростає розповів директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Навіть на тлі загального подорожчання продуктів ціна на гречку в Україні вибилася в лідери. Швидше зростають хіба що ціни на олію. Лише за минулий рік вартість гречки зросла на чверть. А за січень цього року вона пішлвгору ще на 5-7%. Нині середня вартість кілограма гречаної крупи у торговельній мережі становить 50 гривень.

Минулого року в Україні зібрали непоганий урожай гречки. По-перше, фермери заклали під цю культуру, більше посівних площ, ніж у 2020: 84 тисячі гектарів проти 81. По друге, в минулому році уряд виділив 50 мільйонів гривень на підтримку фермерів, які взялися за виробництво гречки. Це дозволило їм додатково вкласти по 1,5 тис. гривень у кожний гектар гречаного поля.

Але навіть за таких умов усього зібраного врожаю Україні не вистачає. Щороку Україна імпортує з-за кордону ще близько половини того, що зібрала. Нинішнього року, наприклад, для покриття потреб внутрішнього ринку Україні знадобиться ще близько 70 тисяч тонн імпорту. Зазвичай він іде з Росії. Однак, якщо цього року Росія заборонить імпорт гречки (а таке вже було з травня по вересень минулого року), то ціна на гречку в Україні різко зросте. Тоді вона буде не по 50 гривень, як зараз, а набагато вищою.

“Якщо російського імпорту не буде, середня ціна може зрости навесні до 70-80 грн за кг”, – каже Сергій Громовий.

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