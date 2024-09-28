В Міністерстві оборони України розповіли, яка наразі чисельність жінок у ЗСУ.

Загальна чисельність жінок у Збройних силах України становить 68 тисяч.

Про це заявила державна секретарка Міноборони Людмила Дараган, передають «Новини України – НСН».

За її словами, із цих 68 тисяч військовослужбовицями є 48 тисяч жінок, а безпосередньо в зоні бойових дій несуть службу приблизно 5 тисяч жінок. Посадовиця наголосила, що упродовж останніх років удалося впровадити чимало позитивних змін у гендерній політиці Міноборони.

«Сьогодні жінки всюди — тримають тил, працюють на важких посадах, воюють у лавах ЗСУ. Вони доводять, що оцінювати людей потрібно за їхніми можливостями, ефективністю та розумом, а не за статтю», — зазначила Дараган.

Чисельність зросла – в Міноборони розповіли, скільки жінок у ЗСУ

Вона зазначила, що гендерна політика Міноборони за останні роки змінилася.

“Самого закону виявилося недостатньо. Існував ще й наказ з грифом ДСК, що регламентував офіцерські посади для жінок та чоловіків окремо. У 2022 році, після зміни цього наказу, вдалося подолати ці перепони”, – пояснила вона.

Посадовиця також відзначила, що в українському війську вдалося покращити рівень речового забезпечення військовослужбовиць. Так, вона нагадала, що у 2023 році з’явилася літня жіноча військова форма — до цього була доступна лише парадна.

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