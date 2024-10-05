Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку бронювання від призову військовозобов’язаних. В якому випадку зможуть відмовити у бронюванні.

Тепер бронь від мобілізації можна отримати за умови, що громадяни оновили свої військово-облікові дані.

Про це йдеться у постанові № 1125 від 1 жовтня, передають “Новини України – НСН”.

Чи зможуть відмовити у бронюванні військовозобов’язаним, які не оновили дані

Так, уряд уточнив підстави для отримання бронювання. Тепер це можливо, коли військовозобовʼязаний:

перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);

уточнив дані щодо перебування на військовому обліку;

не перебуває у розшуку.

Тож серед підстав, які дозволяють відмовити державному органу чи підприємству у бронюванні від мобілізації їхнього працівника, — відсутність в Реєстрі військовозобов’язаних відомостей про громадянина.

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