Чи зараховуться період навчання до страхового стажу

Період навчання на очній формі до страхового стажу зараховувався лише до 1 січня 2004 року. Після цієї дати такий період зараховується до страхового стажу лише за однієї умови

Період навчання зараховується лише в разі добровільної сплати єдиного соціального внеску. Про це нагадують у Пенсійному фонді України.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті social.com.ua.

Страховий стаж – це період, протягом якого людина підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено страхові внески. Це поняття запроваджено Законом України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який набув чинності з 1 січня 2004 року.

Увесь трудовий стаж, набутий до цієї дати, прирівнюється до страхового стажу. У тому числі, і періоди навчання за денною (очною) формою у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Час навчання після 1 січня 2004 року зараховується до страхового стажу лише в тому разі, якщо людина добровільно сплачувала за себе єдиний соціальний внесок.

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