Чи законне звільнення з роботи під час війни і які права мають українці

Через війну багато українців втратили роботу. А у тих, хто все ж таки “втримався” на своєму робочому місці, виник страх звільнення з роботи. Адже у важкий для країни час для більшості громадян робота – це єдине джерело доходу. Отже, чимало людей цікавляться, чи законне звільнення з роботи під час війни

Законом №2136 розширено перелік причин, які дозволяють працівникові звільнитися за власним бажанням без двотижневого відпрацювання. Наприклад, стаття 4 цього закону зобов’язує роботодавця звільнити працівника у строк, який зазначений в його заяві про звільнення, якщо підприємство опинилося в зоні бойових дій. Адже в такому разі є пряма загроза здоров’ю та життю працівника.

Однак, якщо ви були залучені до громадських робіт у період дії воєнного стану, то роботодавець має повне право відмовити вам у звільненні. Про це повідомляє NNS

Які права мають українці під час звільнення з роботи у період воєнного стану

Що стосується звільнення з ініціативи начальства, то тут керівник підприємства на час воэнного стану також має дещо розширені права. Наприклад, якщо ви захворіли і тимчасово втратили працездатність, вас мають право звільнити.

Звільнення може спіткати вас і під час відпустки. При звільненні працівника під час перебування на лікарняному або у відпустці, датою звільнення буде перший день його виходу на роботу. Винятком є жінки, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю, пологами або доглядом за дитиною віком до 3 років. Звільняти їх роботодавець не має права.

Під час воєнного стану на підприємствах не забороняється оптимізувати штат. Тому ніхто не може бути застрахований від скорочення.

Відповідно до закону №2136, роботодавець може звільнити працівника за відсутність на роботі в робочий час. Але якщо “прогул” був пов’язаний з виїздом працівника та його сім’ї із зони бойових дій у більш безпечні регіони, то таку причину пропуску роботи начальство має розцінювати як поважну. Якщо все-таки роботодавець вдався до звільнення такого працівника, то останній має всі шанси відновитися на робочому місці через суд. Також у судовому порядку звільнений працівник може вимагати оплату за період безробіття, а в деяких випадках отримати і фінансову компенсацію моральної шкоди.

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