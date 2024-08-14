Адвокати пояснили, чи видадуть повістку заброньованій особі, якщо вона не проходила ВЛК.

Чимало людей в Україні наразі заброньовані від мобілізації. Проте чи потрібен для цього новий висновок ВЛК? І якщо людину вже “забронювали”, але вона не має свіжого висновку ВЛК, то чи нададуть їй повістку?

На це питання відповіли адвокати, передають “Новини України – НСН”.

Чи можуть вручити повістку “заброньованій” особі

Експерт Юрій Айвазян пояснив, що при оформленні бронювання від мобілізації особа має право на відстрочку. Тобто дані оновлені вчасно, а вся необхідна інформація присутня у реєстрі.

Тому така людина правила військового обліку не порушує, так само як і закон про мобілізацію. Крім того, якщо військовозобов’язаний особисто відвідував ТЦК.

Адвокат посилається на Постанову КМУ №76 “Деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час”:

Орган державної влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа та організація видають військовозобов’язаному витяг із зазначеного рішення за формою згідно з додатком 3.

Крім того, витяг, засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою (у разі її наявності) відповідного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, є документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки.

Відповідно до Постанови КМУ від 16.05.2024 року №560 “Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період”:

Чи видадуть повістку заброньованій особі, яка не проходила ВЛК – пояснення адвоката

“Військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов’язані приймаються на військову службу за контрактом”.

До того ж юрист Владислав Дерій нагадав, що під час перевірки військово-облікового документа:

уповноважений представник ТЦК та СП зобов’язаний назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), посаду, а також пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом громадянина (посвідченням офіцера, військовим квитком);

поліцейські та представники органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби відрекомендовуються у порядку, визначеному наказами керівників Національної поліції та Держприкордонслужби відповідно.

Він також додав, що Ввійськово-обліковий документ можна показати, але не обов’язково передавати в руки. Зокрема можна фіксувати поліції чи ТЦК на відеокамеру, адже коли вони вручають повістку або виконують інші дії, – це суб’єкти владних повноважень. Тобто на них положення про конфіденційність не поширюються.

А у разі вручення направлення на військово-лікарську комісію слід звертатися до поліції або ДБР із заявою про перевищення службових повноважень.

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