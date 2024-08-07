В Національній енергетичній компанії “Укренерго” повідомили, чи відключатимуть світло 8 серпня в Україні.

У четвер, 8 серпня, не планують застосовувати графіки відключення світла. В Україні це вже дев’ятий день така ситуація з електроенергією.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.

“Завтра, 8 серпня, відключення застосовуватись не будуть”, – сказано у повідомленні.

В компанії додали, що при зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково.

Чи відключатимуть світло 8 серпня – відповіли в “Укренерго”

Також українцям нагадують, що за можливості, користуватись потужними електроприладами – прасками, пральними машинами, електрочайниками, електроплитами та іншими девайсами краще у період з 11:00 до 15:00 години щодня.

Зазначається, що перенесення максимального споживання на денні години дозволить зменшити навантаження на енергосистему. А отже – максимально продовжить період без застосування вимушених відключень.

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