В Національній енергетичній компанії “Укренерго” повідомили, чи відключатимуть світло 8 серпня в Україні.
У четвер, 8 серпня, не планують застосовувати графіки відключення світла. В Україні це вже дев’ятий день така ситуація з електроенергією.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.
“Завтра, 8 серпня, відключення застосовуватись не будуть”, – сказано у повідомленні.
В компанії додали, що при зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково.
Чи відключатимуть світло 8 серпня – відповіли в “Укренерго”
Також українцям нагадують, що за можливості, користуватись потужними електроприладами – прасками, пральними машинами, електрочайниками, електроплитами та іншими девайсами краще у період з 11:00 до 15:00 години щодня.
Зазначається, що перенесення максимального споживання на денні години дозволить зменшити навантаження на енергосистему. А отже – максимально продовжить період без застосування вимушених відключень.
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