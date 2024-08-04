В Україні не відключатимуть світло 4 серпня. В ”Укренерго” нагадали, коли краще використовувати потужні електроприлади.

Погодинних відключень електроенергії в Україні на неділю, 4 серпня, не заплановано.

Про це повідомили в “Укренерго”, передають ”Новини України – НСН”.

”Завтра, 4 серпня, відключення застосовуватись не будуть. При зміні ситуації про заходи обмеження буде повідомлено додатково”, – зазначили в компанії.

Водночас в Укренерго закликають громадян за можливості перенести користування потужними електроприладами на час із 11:00 до 15:00.

Чи відключатимуть світло 4 серпня – відповіли в ”Укренерго”

Як ми розповідали раніше, операторів мобільного зв’язку зобов’язали забезпечити працездатність мереж в умовах відключення електроенергії. Мобільний зв’язок повинен бути мінімум 10 годин без світла.

Мобільні оператори в Україні мають забезпечити доступність мобільного зв’язку при відключенні електроенергії протягом 10 годин. Раніше цей час становив лише 4 години.

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