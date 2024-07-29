В компанії Укренерго повідомили, чи відключатимуть світло 30 липня.

Завтра, 30 липня, відключення електроенергії не прогнозуються.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на «Укренерго».

«При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні.

Також в компанії нагадали, що сьогодні з 20:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень.

Чи відключатимуть світло 30 липня – відповіли в Укренерго

Причиною є зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС

Як ми розповідали раніше, операторів мобільного зв’язку зобов’язали забезпечити працездатність мереж в умовах відключення електроенергії. Мобільний зв’язок повинен бути мінімум 10 годин без світла.

Мобільні оператори в Україні мають забезпечити доступність мобільного зв’язку при відключенні електроенергії протягом 10 годин. Раніше цей час становив лише 4 години.

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