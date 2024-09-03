Військовий облік для військовозобов’язаних внутрішньо переміщених осіб також є обов’язковим. Чи повинні вони ставати на ВПО перед оновленням даних в ТЦК та СП.

ВПО, як і всі інші громадяни України, повинні перебувати на військовому обліку.

Загальні правила військового обліку стосуються усіх зобов’язаних чоловіків, у тому числі і тих, хто належить до внутрішньо переміщених осіб.

Тому такі особи також зобов’язані зареєструватися як ВПО і стати на облік у ТЦК та СП

Про це на порталі “Юристи.UA” написав адвокат Юрій Айвазян, передають “Новини України – НСН”.

При зміні місця реєстрації або проживання під час війни може трапитися, що втрачаються особисті або військово-облікові документи. Тому, потрібно звернутися до центру комплектування та надати дані про реєстрацію як ВПО.

“Краще стати на облік ВПО”, – підкреслив адвокат.

Чи треба ставати на ВПО перед оновленням данних в ТЦК – пояснення адвоката

Він також наголосив, що у разі залишення свого місця проживання внутрішньо переміщені особи мають у семиденний строк з дати взяття на облік внутрішньо переміщеної особи стати на військовий облік у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на обліку внутрішньо переміщеної особи.

Адже неприбуття до ТЦК все одно визначається як порушення закону, навіть, в таких випадках.

Хто може видавати повістки ВПО

Відповідно до пункту 56 Положення оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці здійснюється за розпорядженнями керівників районних ТЦК.

Вручення повісток здійснюють уповноважені на це особи:

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності;

представники закладів освіти;

посадові особи районного (міського) ТЦК.

У працівників ТЦК мають бути службові посвідчення або які підтверджують їх роботу в районному або міському чи обласному ТЦК та дають право на вручення повісток.

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