Чи продовжать в Україні воєнний стан та загальну мобілізацію – нардеп

Народний депутат України Ярослав Железняк розповів, чи продовжать воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні

Верховна рада знову продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації. Цього разу, ймовірно, знову на 90 днів.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram народного депутата України Ярослава Железняка.

В Україні продовжать воєнний стан і мобілізацію

“Верховна Рада найближчим часом знову продовжить строк дії воєнного стану та загальної мобілізації. Ці продовження почнуть діяти після 19 лютого 2023 року і дуже ймовірно триватимуть знову 90 днів”, – написав Железняк.

Він також додав, що відповідні два закони про затвердження указу будуть внесені президентом найближчим часом, і після чого відбудеться їх схвалення Радою на наступному тижні.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. Востаннє Верховна рада продовжила їх дію 16 листопада – до 19 лютого 2023 року.

Воєнний стан передбачає, зокрема, заборону на виїзд за кордон чоловікам віком 18-60 років, які підпадають під призов на військову службу під час мобілізації, втім є виключення.

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