Чи потрібно українцям зберігати паперові платіжки за газ і як від них відмовитись

Споживачам газу роз’яснили, які дані містяться в рахунках і чи потрібно зберігати паперові платіжки за газ

Які дані містять паперові платіжки та чи можна відмовитися від їх доставки NNS дізнався з повідомлення на сайті Хвиля

Споживачам газу не обов’язково зберігати старі платіжки за газ, адже в ньому є дані, що підтверджують факт оплати.

Про це повідомляє 104.ua.

“Паперовий рахунок містить лише реквізити та суму до оплати, але не свідчить факт оплати послуги. Підтверджує оплату саме квитанція, яка отримується в банку, платіжному сервісі або іншій установі”, – йдеться у повідомленні.

Це означає, що пишуть у компанії, що паперові платіжки просто не потрібні, а всі необхідні дані для оплати за газ можна знайти в особистому кабінеті. Для цього потрібно:

Зареєструватися на 104.ua

Натиснути на три лінії у верхньому лівому куті екрану

Вибрати пункт “Розрахунки”

У розділі “Рахунок” натиснути “Відмовитись від паперового рахунку”

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