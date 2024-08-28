Перед початком навчального року діти проходять медичний огляд, в тому числі проводиться щеплення за календарем. В НСЗУ розповіли, чи потрібно робити дитині Манту кожного року.

У НСЗУ пояснили, що проба Манту — це не щеплення. Про це розповідають “Новини України – НСН”.

У НСЗУ зазначили, що пробу Манту не потрібно робити всім дітям, тим більше щороку.

Чи потрібно щороку робити дитині Манту – пояснення НСЗУ

Пробу Манту лікар може призначити дитині індивідуально, після обстеження та опитування. Ваш сімейний лікар чи педіатр має обовʼязково пояснити батькам, чим обумовлена необхідність цього діагностичного тесту. Зазвичай пробу Манту призначають дітям із груп ризику захворіти на туберкульоз.

Не варто лякатися, якщо реакція Манту виявилася позитивною. Це не є стовідсотковим доказом наявності туберкульозу.

Ваш педіатр чи сімейний лікар проконсультує стосовно отриманих результатів та за необхідності направить до фтизіатра.

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