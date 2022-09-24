Чи планують в Україні посилення мобілізації

Представник президента України розповів чи планують посилення мобілізації у зв’язку з подіями в Росії

Яка зараз ситуація з мобілізацією в Україні і як її проводитимуть далі NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал

Представник президента України у Верховній Раді України Федір Вениславський нагадав, що в Україні 24 лютого було оголошено повну мобілізацію та вдалося залучити близько 700 тисяч військовослужбовців, які виконують завдання у складі ЗСУ та інших військових формувань.

Про це Федір Веніславський повідомив на брифінгу.

“Цієї кількості на сьогоднішній день достатньо для того, щоб адекватно реагувати на будь-які загрози, у тому числі з урахуванням збільшення кількості збройних сил Російської Федерації на території України. Тому ми зараз не бачимо потреби у якихось дзеркальних та симетричних діях з нашого боку”, — зазначив Веніславський.

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