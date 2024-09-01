Військовозобов’язаним українцям було надано 60 днів для оновлення даних у ТЦК та СП. Це можна було зробити у ЦНАП, ТЦК, або онлайн через додаток Резерв+.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко,

“Новини України – НСН” розповідають, чи планують продовжити оновлення даних у ТЦК.

Чи планують продовжити оновлення даних через Резерв+: відповідь Міноборони

Катерина Черногоренко наголосила, що держава та міністерство оборони виконали свою домашню роботу та запустили додаток вночі 18 травня. За законом у військовозобов’язаних було 60 днів щоб встигнути оновити свої дані.

“Ми би дуже хотіли, щоби можливість оновлення даних продовжувалася, нарощувалася, і користувачі мали можливість робити це в законному полі. Будемо пропонувати, як це зорганізувати, як це зробити”, — сказала вона.

Заступниця міністра додала, що близько 5 мільйонів українців виконали свій обов’язок.

“В будь-якому випадку ми дуже вдячні нашим громадянам за відповідальність. Це неймовірний результат”, — підсумувала Черногоренко.

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