Чи планують підвищення мінімальної зарплати у 2023 році – Мінфін

Прес-сужба Мінфіну повідомила чи планує уряд підвищення мінімальної зарплати у 2023 році

Наступного року уряд не планує збільшувати мінімальну заробітну плату: мінімальна заробітна плата у 2023 році буде на рівні грудня 2022 року. Про це повідомила прес-служба Мінфіну. передає NNS

В умовах воєнного стану пріоритетом державного бюджету наступного року стане сектор безпеки та оборони, а також забезпечення всіх соціальних зобов’язань держави, повідомляють у Мінфіні.

За словами заступника міністра Романа Єрмоличева, наступного року витрати на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, а деякі будуть збільшені.

“Близько 5,5 млрд грн буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян є вкрай важливою. Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та педагогам. Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня цього року”, – наголосив Єрмоличев.

Заступник міністра зазначив, що медицина також залишається пріоритетом фінансування на наступний рік, і зараз продовжуються обговорення з Національною службою здоров’я та МОЗ щодо залишків коштів, які перебувають на рахунках постачальників медичних послуг. Планується коригування програми медгарантій, але основні медичні послуги фінансово забезпечені.

Крім того, під час обговорення основних аспектів проекту держбюджету на 2023 рік було порушено питання фінансування видатків на культуру та мистецтво, збільшення фінансування вугільної промисловості, виплати заробітних плат у сфері охорони здоров’я.

Прогнозовний розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на 2023 рік — Мінфін