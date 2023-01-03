Чи підвищать заробітну плату вчителям у 2023 році

Чи планують підвищувати заробітну плату українським вчителям у поточному році – на що очікувати освітянам

У 2023 році українським освітянам не варто чекати на підвищення заробітних плат. Про це розповідає НСН

Кабінет міністрів України ще у 2019 році ухвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Чи планують підвищити заробітну плату вчителям у 2023 році

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 передбачала підвищення зарплати вчителям на 20%-70% до 31 грудня 2023 року.

Щороку через відсутність коштів реалізацію постанови переносили.

Постановою уряду №1411 в Україні знову відклали реалізацію постанови про підвищення заробітних плат педагогам.

Підвищення зарплат вчителям відбудеться не раніше, ніж у 2024 році.

Джерело

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