Чи можуть безробітні вносити добровільні внески для збереження стажу – ПФУ

Пенсійний фонд України відповів, чи можуть безробітні вносити добровільні внески, щоб не втрачати стаж

Про це повідомила прес-служба ПФУ у Фейсбуку, інформує НСН.

“Якщо я звільнилася з попередньої роботи, а на нову ще не влаштувалася, чи можу я сплатити добровільні внески за ці кілька місяців, щоби не втрачати стаж”, – поцікавилася українка.

У ПФУ відповіли, чи можуть безробітні вносити добровільні внески для збереження стажу

У відповідь на це ПФУ відповіли, що це можна робити. Таким чином, можна сплачувати добровільні внески у системі обов’язкового державного пенсійного страхування протягом того періоду, який визначите самостійно.

При цьому платежі можна проводити як протягом кількох місяців, так і протягом кількох років.

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