У Держпраці пояснили українцям, чи можна розірвати трудовий договір з працівником у період його тимчасової непрацездатності

В Україні трудові відносини між роботодавцем і працівником під час війни регулюються відповідним законом.

Фахівці Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці розповіли, чи має право роботодавець зі своєї ініціативи розірвати трудовий договір з працівником у період його тимчасової непрацездатності.

Про це повідомляє НСН.

Фахівці пояснили, що відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність.

Чи можна розірвати трудовий договір в період тимчасової непрацездатності працівника

«Отже, звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності допускається, при цьому, дата звільнення є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності», – резюмували у Держпраці.

За період дії воєнного стану, не залишилося сфер життєдіяльності, в яких не довелося б коригувати законодавство. Ось і Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (№2136) змінювали залежно від обставин, продиктованих війною. У результаті чимало норм мирного часу скасовано. Деякі зміни для багатьох можуть стати серйозною несподіванкою.

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