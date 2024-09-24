В Україні військовозобов’язані мають право на відстрочку від мобілізації при певних обставинах. Однак в деяких випадках чоловікам можуть відмовити в її наданні.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Чи має право чоловік на повторне подання документів на відстрочку від призову на службу та за якої умови, пояснює адвокатка юридичної компанії “Riyako&Partners” Катерина Аніщенко.

Чи можна повторно подати документи на відстрочку від мобілізації, якщо раніше було відмовлено в її наданні

За її словами, чоловік може знову подати документи на відстрочку, якщо відмова була пов’язана з відсутністю деяких паперів. Під час заповнення заяви краще чітко зазначити, які саме документи надаються.

“Це як опис вкладення, якщо ви відправляєте конверт. Якщо, наприклад, направляється неповний пакет позовної заяви до суду, то суд складає акт про відсутність того чи іншого документу. Тому треба бути дуже уважним. Краще не полінуватись і в заяві про надання відстрочки вказати весь перелік документів”, — каже Аніщенко.

У роботі адвоката Катерини Аніщенко була ситуація, коли чоловіку відмовили у відстрочці саме з аргументацією, що пакет документів нібито неповний. Водночас якого саме папірця не вистачає не вказано. Тому вони подавали усі документи повторно.

Ще новини України: Загальна мобілізація 2024 – які зміни чекають призовників восени