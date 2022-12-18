Чи є загроза вибуху на Запорізькій АЕС – Зеленський оцінив ситуацію

Зараз на Запорізькій АЕС знаходиться близько півтисячі військових РФ. Вони озброєні і у них є вибухівка. Саме від них залежить, чи є загроза вибуху на території станції

Про це повідомляє НСН з посиланням на інтерв’ю президента України Володимира Зеленського для французьких телеканалів.

“Там 500 бойовиків, у них вибухівка, вони всі озброєні, вони видають їжу, воду по годинах технічному персоналу. Станція не працює. Чи може бути вибух? Залежить від людей, які всередині. Я вважаю, залежить все від цих 500 бойовиків”, – наголосив Зеленський.

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