Чи є загроза масованої ракетної атаки на Великдень – розповіли у ЗСУ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чи є загроза масованої ракетної атаки на Великдень

На Великдень існує загроза ракетних ударів по Україні. Однак до них потрібно бути готовими і в будь-який інший день.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє НСН.

Існує загроза масованої ракетної атаки на Великдень

«Справді складно сказати. Можуть бути (масштабні ракетні обстріли на Великдень – ред.). Їхня духовність нам усім прекрасно зрозуміла. Ми бачимо, як їхні попи ФСБшного патріархату освятили цю війну ще з 2014 року. Нічого святого цих людей немає. Вони можуть зробити різні провокації і на ці свята, і попереду ще їхні «скрєпи» – 1, 9 травня. Потрібно просто готуватися до цього, бути пильними», – сказав Ігнат

Він нагадав, що Україна чекала на масовані ракетні удари 23-24 лютого, але вони були аж 9 березня.

«Тому потрібно бути готовими щодня», – наголосив спікер

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що окупанти планують запустити серійне виробництво крилатих ракет Х-50, що може означати посилення ракетних ударів по Україні восени.

На думку розвідки, зараз росія може влаштовувати масовані атаки приблизно раз на місяць або рідше.

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