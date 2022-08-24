“Калібри” – ракети оперативно-тактичного рівня, які здатні вражати дуже далеко і дуже точно. Скільки є часу, щоб заховатися від таких ракет, якщо рашисти випустили їх із моря

Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк обговорили, чи є у ворога ресурс, щоб обстріляти Україну з моря і скільки є часу, щоб заховатися від таких ракет.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті 5ua.

“Вони мають ракетоносії, зокрема і підводні, і надводні, які споряджені “Калібрами”, а це високоточна зброя. Це ракети оперативно-тактичного рівня, які здатні вражати дуже далеко і дуже точно. Тому знов-таки це загроза, яку вони нарощують безпосередньо у ці наші святкові дні. І треба це усвідомлювати і розуміти, що сигнали повітряної тривоги, зокрема, коли випускають ракети з підводного човна, можуть бути просто одночасні з моментом ураження, тому ні в якому разі не нехтуйте і не треба витрачати час на зайве, треба негайно йти в укриття і не ігнорувати такі сигнали”, – каже речниця ОК “Південь”.

Гуменюк говорить: те, що вони намагаються тримати ці ракети напоготові і сповіщають своєю присутністю нас про таку загрозу, це може бути як гра м’язами, яка їм притаманна, так і реальною загрозою. Тому ЗСУ бережуть життя українців і попереджають, а також просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Гуменюк також нагадала, що одна така ракета коштує близько 7 млн доларів і їх не так багато залишилося у ворога.

“Але вони здатні використовувати їх безглуздо. Згадайте приклад селища Дачного на Одещині, де по вулиці Миру було випущено 7 таких ракет. Просто уявіть грошовий еквівалент таких витрат у такій війні. Не можна називати такого ворога розумним”, – підсумовує Гуменюк.

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