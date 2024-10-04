Аналітики інституту вивчення війни проаналізували, чи достатньо ресурсів у РФ для продовження інтенсивного наступу на окремих ділянках фрону.

Про це розповідають «Новини України – НСН».

Російські війська не мають достатньої кількості живої сили та матеріальних ресурсів для продовження інтенсивних наступальних операцій нескінченно довго на окремих ділянках фронту. Тому оперативно значущих успіхів уних, ймовірно, і надалі не буде.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків ISW, поточна російська наступальна операція на сході України, ймовірно, досягне кульмінації «в найближчі місяці, якщо не тижні».

У звіті зазначається, що військові РФ нещодавно досягли помітних тактичних успіхів, але не продемонстрували здатності захопити оперативно важливі об’єкти. ISW розрізняє тактичні переваги, які мають значення на тактичному рівні, та оперативні переваги, що впливають на великі сектори всієї лінії фронту.

Аналітики ISW вважають, що захоплення Вугледара Росією саме по собі радикально не змінить оперативну ситуацію на заході Донецької області, і російським військам, ймовірно, буде важко досягти своїх оперативних цілей у цьому районі під час наступальної операції, що триває на заході Донецької області.

Чи достатньо ресурсів у РФ на продовження інтенсивного наступу – ISW

«Російські наступальні операції, які переслідують оперативно важливі цілі, такі як спроба захоплення Часового Яру або витіснення українських військ з лівого (східного) берега річки Оскіл, або зайшли в глухий кут, або мають лише дуже поступові досягнення протягом тривалого періоду часу, відповідно», – йдеться у звіті.

Як наголошується, російське військове командування готувало поточну наступальну операцію на кілька місяців наперед і накопичило оперативні резерви та ресурси для проведення операції, які в останні місяці виснажливих боїв, ймовірно, сильно зменшилися.

За повідомленнями, окупанти хотіли створити нове угруповання з незадіяними оперативними резервами чисельністю до 70 тисяч осіб для наступу на півночі Харківщини у травні цього року та на Покровському напрямку влітку. Однак РФ втратила значну частину цих резервів під час наступу на цих двох напрямках, а також під час захисту Курської області, куди зайшли ЗСУ.

Військові РФ також продовжують зазнавати значних втрат у бронетехніці під час великих і невдалих механізованих штурмів по всій лінії фронту, зокрема на Донеччині. В ISW прогнозують, що попри накопичені запаси техніки для таких штурмів, у середньостроковій та довгостроковій перспективі обмеження запасів російської бронетехніки ставатиме дедалі більш відчутним. А поточне виснаження росіян у Донецькій області та подальша вимушена передислокація військ РФ у Курську область послаблять здатність Росії підтримувати наступальні операції на північному сході та на сході України. Хоча, припускають аналітики ISW, росіяни, швидше за все, продовжуватимуть зменшувати наступальну активність спочатку на менш пріоритетних ділянках фронту, аніж рівномірно по всій лінії фронту.

За прогнозом ISW, поточна російська наступальна операція, яка активізувалася влітку 2024 року, «ймовірно, досягне кульмінації у найближчі тижні й місяці». Однак російські війська можуть продовжувати проводити наступальні операції в значно меншому темпі по всій території України, вважають аналітики Інституту.

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