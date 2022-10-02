Чи буде в Україні осінній призов та демобілізація

Стало відомо, чи будуть в Україні проводити осінній призов на строкову військову службу та демобілізація

В Україні скасували осінній призов на строкову військову службу. Відповідні укази президента Володимира Зеленського вже набули чинності. Ними виключаються положення, які передбачали проведення чергового призову у жовтні-грудні поточного року, а також відкладається демобілізація.

Також Володимир Зеленський виключив положення, які передбачали проведення чергових закликів громадян України до строкової військової служби у жовтні-грудні поточного року. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Крім того, військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти магістра та відслужили встановлені терміни, можуть бути звільнені в запас із ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, інших військових формувань, але не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації.

Список тих, кому дозволено тимчасовий виїзд за кордон, поповнився днями ще однією категорією чоловіків. Виїзд дозволили спортсменам, а також їхнім тренерам, методистам, медикам та іншим фахівцям, які здійснюють їхній супровід під час закордонних змагань.

Нагадаємо, що весняного призову в Україні на фоні війни також не було. Загальна мобілізація продовжується вже сім місяців, починаючи з 24 лютого. Триватиме вона попередньо до 21 листопада 2022 року, як і військовий стан. Далі президент Володимир Зеленський має її продовжити, або скасувати. Але судячи з останніх подій та оголошення мобілізації в Росії, війна так швидко не закінчиться.

В Україні не буде весняного призову на строкову службу у 2022 році