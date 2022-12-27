Чи буде перерахунок пенсій у 2023 році – Мінсоцполітики

В Україні затверджено державний бюджет на 2023 рік. У Мінсоцполітики відповіли чи буде перерахунок пенсій у березні наступного року

У держбюджеті на 2023 рік збільшено витрати на пенсії для закриття питань соціального та економічного характеру.

Як заявила міністр соціальної політики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону, на 2023 рік заплановано індексацію пенсійних виплат у березні. Про це розповідає НСН

“Наш бюджет на 23-й рік нарешті затверджено. Відповідно 21 млрд. додано Міністерству соціальної політики порівняно з минулим роком. І це дозволить нам говорити про збільшення коштів для пенсіонерів. Ми плануємо провести індексацію, так, як ми й обіцяли, відповідно вже потроху наповнюватимемо цей бюджет”, – сказала вона.

Раніше у Мінсоцполітики вже розповідали, що пенсії у березні проіндексують з урахуванням зростання інфляційних процесів, і у проекті бюджету наступного року витрати на це закладено.

За попередньою інформацією, березневий перерахунок пройде з урахуванням показника 4,5%.

2023 року уряд заклав до бюджету зростання доходів від податків, проте податку на прибуток українці заплатять на 21,3 млрд грн. менше, а від ПДВ – на 6 млрд гривень.

Загальні видатки бюджету встановлено на рівні 2,6 трлн. грн., а видаткову частину до другого читання збільшили на 66,8 млрд. грн.

Зазначимо, що майже половина, а саме 1,14 трлн грн., заплановано на національну безпеку та оборону, що вчетверо більше, ніж у 2022 році.

Зростання видатків бюджету відбулося через збільшення фінансування пенсій (+38,9 млрд грн.), ліквідації наслідків збройної агресії Росії (будівництво, ремонти, купівля людям житла), пільгових іпотечних кредитів ВПО тощо.

Загалом на пенсії та соціальні виплати уряд заклав майже 874 млрд. грн.

Крім того, у 2023 році змінюються вимоги для виходу на пенсію у 60 років. Мінімальний страховий стаж збільшиться з 29 до 30 років.

А якщо у пенсіонера немає потрібного страхового стажу у 60 років, то зможе вийти на пенсію:

у 63 роки – зі стажем роботи від 20 до 30 років у 2023 році;

у 65 років – від 15 до 20 років у 2023 році.

Якщо особа продовжуватиме офіційно працювати та отримає необхідний страховий стаж, пенсія їй може бути призначена одразу після отримання стажу.

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