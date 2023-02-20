Чи безоплатна анестезія для пацієнтів в медичних закладах – НСЗУ

В Національній службі здоров’я України розповіли, чи безоплатна анестезія для пацієнтів в медичних закладах
Анестезія для пацієнтів безоплатна в межах пакетів Програми медичних гарантій.
Анестезія є частиною медичних послуг і повинна бути надана безкоштовно, незалежно від того, чи є процедура плановою чи невідкладною.
Про це розповідає НСН з посиланням на НСЗУ.
Заклади мають забезпечувати необхідні лікарські засоби, які входять до Національного переліку, а також ті, які закуповуються за кошти інших програм державного бюджету.
Пацієнтам в Україні надається безоплатна анестезія
Безкоштовне знеболення та анестезія доступні для пацієнтів в рамках пакетів медичної допомоги, які включають:
- Хірургічні операції для дорослих та дітей в стаціонарних умовах та в умовах стаціонару одного дня;
- Медичну допомогу при пологах;
- Стоматологічну допомогу дорослим та дітям;
- Стаціонарну допомогу без проведення хірургічних операцій;
- Медичну допомогу при гострому мозковому інсульті, гострому інфаркті міокарда, туберкульозі, стаціонарну психіатричну допомогу та стаціонарну паліативну допомогу;
- Діагностику та лікування дорослих і дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонарних умовах;
- Медичну допомогу новонародженим у складних неонатальних випадках.
- Під час проведення обстежень для раннього виявлення онкології, таких як е езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, гістероскопія, цистоскопія та бронхоскопія.
- Під час діагностичних процедур передбачена пакетами хіміотерапевтичного та радіологічного лікування дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах. А також у пакеті “Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах”.
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