Чотири області України повертаються до стабілізаційних графіків відключення світла

Ситуація в енергосистемі залишається складною. Проте 4 області України від понеділка, 5 грудня, повернуться до стабілізаційного відключення світла

В Україні від 5 грудня Донецька, Одеська, Дніпропетровська та Київська області повернуться до стабілізаційного відключення електрики.

Про це повідомили в ДТЕК, передає NNS

Стабілізаційні графіки відключення світла починають діяти з 5 грудня у чотирьох областях

Енергетики зазначили, що поки ситуація в українській енергосистемі залишається складною, проте чотири області вже від понеділка, 5 грудня, повернуться до стабілізаційних відключень електрики.

“Ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше”, – повідомили в ДТЕК.

.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Останній масштабний обстріл відбувся 23 листопада. Тоді окупанти випустили по нашій державі орієнтовно 70 ракет, з яких 51 вдалось збити.

Росіяни намагаються знищити нашу енергетичну систему, щоб взимку залишити українців без тепла та електрики. Також таким чином Кремлю хоче змусити Київ капітулювати.