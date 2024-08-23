У Зеленського пояснили, чому візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до України має велике значення.

Візит Моді до Києва має велике значення, оскільки Нью-Делі має можливість вплинути на Москву.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на The Guardian.

За словами Подоляка, Індія “справді має певний вплив на Росію”.

“Для нас надзвичайно важливо ефективно вибудовувати відносини з такими країнами, пояснювати їм, що правильне закінчення війни – також у їхніх інтересах”, – зазначив радник керівника ОП.

Чому візит прем’єр-міністра Індії Моді до Києва є важливим – пояснили в ОП

Візит Моді до України

Як відомо, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді сьогодні, 23 серпня, перебуває з візитом у Києві. Це сталося через півтора місяці після того, як глава індійського уряду поїхав до Москви на переговори до російського президента Володимира Путіна.

Візит Моді до столиці РФ відбувся в день, коли росіяни завдали ракетного удару по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві, де перебувало понад 600 пацієнтів.

Після цього президент України Володимир Зеленський розкритикував візит Моді, зазначивши, що це є “руйнівним ударом по мирних зусиллях”.

До речі, прем’єр-міністр Індії сьогодні вперше відвідав Україну за період її незалежності.

Як писало Bloomberg, Моді не хоче, щоб Індія була посередником для припинення війни в Україні, але готова передавати повідомлення між Зеленським і Путіним.

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