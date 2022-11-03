Чому відключають електроенергію не за графіком – відповідь експерта

Експерт розповів, чому відключають електроенергію не за графіком. Причина в особливості ринку електроенергії: у кожну секунду виробництво має дорівнювати споживанню

Про це розповів радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради НЕК “Укренерго” Юрій Бойко у своєму інтерв’ю, повідомляє NNS

За його словами, якщо споживання перевищує виробництво, знижується частота системи. Стандарт: 50 Гц. Допустиме відхилення мінус 0,4 Гц.

Коли частота знижується, без участі людини спрацьовує автоматичне частотне розвантаження (АЧР) – автоматика відключає живлення в цілих районах по черзі.

АЧР – це погано, тому що при застосуванні цього режиму псується обладнання.

Бойко додав: «Відбувається так: диспетчер системного оператора (НЕК Укренерго) доводить до диспетчерів операторів систем розподілу (ОСР, обленерго) обсяг потужності, на який потрібно розвантажити систему.

Проблема у цьому, що ні всіх споживачів можна вимикати з пульта. Для багатьох це потрібно робити вручну».