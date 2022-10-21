Чому в Україні досі переводять годинники і коли треба перейти на зимовий час

Україна перейде на зимовий час у неділю, 30 жовтня 2022 року, разом з країнами Європейського Союзу. Скасувати процедуру намагалися неодноразово, востаннє у 2021 році, однак зміни Верховна Рада так і не ухвалила

Про переведення годинників розповідає «Заборона», передає NNS

У 110 країнах світу щоосені стрілки годинника переводять на зимовий час — на годину назад, а навесні — на літній, на годину вперед. Першим таку ідею запропонував у 1784 році один з батьків-засновників Сполучених Штатів Бенджамін Франклін, щоб зекономити запаси свічок. Однак реалізували її вперше у Великій Британії вже у 1908 році. Мета була фактично та ж — економія, але вже електроенергії.

В Україні система зимового та літнього часу була запроваджена у 1981 році за часів УРСР. На початку 1990-х років від сезонного переходу спрбували відмовитися, але у 1992 році відновили вже з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в Європі.

Навіщо переводять час:

щоб адаптувати робочі години під світловий день, тобто, аби люди мали можливість раніше починати і довше працювати;

економія енергії (найпоширеніша причина).

Останні дослідження щодо впливу переходу часу на здоров’я людей проводилися у 2020 році. Міжнародна команда науковців проаналізувала стан здоров’я понад 150 млн людей зі США та Швеції.

Вчені виявили чіткий взаємозв’язок між переведенням часу і збільшенням ризиків виникнення серцевих нападів, інсультів, розладів настрою та менш серйозних короткочасних проблем зі здоров’ям, серед яких:

втома;

головний біль;

запаморочення;

збільшення або втрата апетиту.

Також вчені зафіксували збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод у цих країнах у перші кілька днів після переведення годинників.

«Нестача сну, викликана зміною часу, може вплинути на мислення, прийняття рішень і продуктивність. Переведення часу змінює ваш звичайний режим денного світла, тож може порушити циркадний ритм тіла — внутрішній годинник, який допомагає контролювати сон і багато інших біологічних процесів. Тому відбуваються зміни: наприклад, зростання вживання психоактивних речовин серед чоловіків віком від 20 років», — пояснив експерт з Фундації сну Ерік Суні.

Чому в Україні досі переводять годинники і коли це робити

В країні перехід на зимовий час відбувається щорічно в останню неділю жовтня. У 2022 році подія припадає на 4:00 30 жовтня. Стрілки годинників переводяться на годину назад.

Дискурс про скасування переведення часу в Україні триває з 2019 року після того, як аналогічне обговорення почалося у Євросоюзі. Єврокомісія та Європарламент того року підтримали рішення про відмову від зміни часу, але для остаточного затвердження необхідне рішення Європейської Ради, яка ще досі його не ухвалила. Річ у тім, що територія організації знаходиться у трьох часових поясах, тому окремі країни-члени так і не дійшли спільного рішення щодо скасування переходу. Тому питання тимчасово заморозили.

В Україні обговорення цієї теми востаннє відбулося у 2021 році. Тоді Верховна Рада не підтримала законопроєкт №4201 «Про обчислення часу в Україні», автором якого є чинний голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

У документі йшлося про те, аби залишити Україну на зимовому часі й скасувати перехід на літній. Парламент вирішив направити законопроєкт до Комітету ВР з питань економічного розвитку на доопрацювання. Вже у жовтні 2021 року Стефанчук заявив, що народні депутати повернуться до цього пізніше, але питання не на часі.

Переведення годинника на зимовий час в Україні – коли і куди перевести стрілки